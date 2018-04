Frankenthal. (dpa) Ein mehr als 50 Kilometer langer Heizölfilm hat sich am Pfingstwochenende auf dem Rhein ausgebreitet. Etwa 10.000 Liter des Öls waren am Sonntag aus der Heizungsanlage einer Lebensmittelfirma bei Frankenthal ausgelaufen. Am Montag erreichte der Schmierfilm die Landeshauptstädte Mainz und Wiesbaden, wie die Wasserschutzpolizei in Ludwigshafen und die Feuerwehr Wiesbaden mitteilten.

Entlang des Rheins legten Feuerwehren an Pfingstmontag Ölsperren aus, um die Verbreitung des Heizöls zu stoppen. Mehrere Altrheinarme wurden gesperrt, ebenso wie der Sportboot-Hafen in Wiesbaden-Schierstein und die Mainzer Häfen. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei wurde die Zufahrt zum Hafen in Schierstein gesperrt. Auch die Mainzer Häfen konnten am Montag weder von der Berufs- noch der Freizeitschifffahrt angefahren oder verlassen werden.

Am Sonntagabend war das Öl vermutlich durch einen technischen Defekt an der Heizungsanlage einer Lebensmittelfirma über die Entlüftung der Anlage in die Kanalisation und von dort in den Rhein geflossen. Am Montag breiteten sich die Schlieren über die gesamte Flussbreite aus.

Passanten, Angler und Schiffsführer hatten den Behörden starken Ölgeruch sowie die Schlieren auf dem Wasser gemeldet, berichtete die Wasserschutzpolizei. Die Behörden riefen Umweltalarm aus. Die Feuerwehr Frankenthal stoppte den weiteren Ölabfluss in die Kanalisation.

«Gesundheitsprobleme sind nicht auszuschließen», sagte ein Sprecher in Wiesbaden am Montag. Die Behörden warnten daher, dass Schwimmer vorsichtshalber auf das Baden im Rhein und insbesondere an den Rheinstränden verzichten sollten. Auch Verbraucher, die ihr Wasser direkt aus dem Fluss beziehen, wurden auf mögliche Gesundheitsprobleme hingewiesen.