Von Sabine Hebbelmann

Eppelheim. Energie und Ressourcen effizient einsetzen, die Umwelt schonen und dabei Kosten sparen - um ihre Ziele gemeinsam zu erreichen, haben sich vor zehn Jahren verschiedene Akteure in der Metropolregion Umweltkompetenzzentrum Rhein-Neckar (UKOM) zusammengeschlossen. Seitdem wächst das Netzwerk, auch dank engagierter Persönlichkeiten, "die das Pflänzchen UKOM aufgepäppelt haben", wie der Geschäftsführer Professor Dietfried Günter Liesegang zu Beginn des "Geburtstagsfests" vor rund hundert geladenen Gästen im Rudolf-Wild-Saal der Wild Werke in Eppelheim erklärte.

Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner, der maßgeblich an UKOM-Gründung beteiligt war, stellte in seiner Funktion als Erster Vorstandsvorsitzender die Erfolge heraus. So segle der Verbund von inzwischen 53 Beteiligten aus der Wirtschaft, den Kommunen und der Wissenschaft unter der Flagge der Metropolregion Rhein-Neckar. Würzner sprach von einem einzigartigen Netzwerk mit Modellcharakter. Dabei seien mittelständische Unternehmen wichtige Partner. Anstatt sich auf ein Produkt zu fokussieren, werde das gesamte Unternehmen in den Blick genommen, einschließlich der Gebäude und sozialer Aspekte.

Der regionale Zusammenhalt habe im Rhein-Neckar-Raum eine lange Tradition, wusste Helmfried Meinel, Ministerialdirektor des baden-württembergischen Umweltministeriums. Er wies auf die Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit (WIN) und das Programm "ECOfit" hin, mit dem das Land den betrieblichen Umweltschutz fördert. Ende des Jahres würden Ecofit-Projekte in Sinsheim und Mosbach/Eberbach abgeschlossen.

Meinel nannte die "Idealmaße" 50-80-90 für die angestrebte Energiewende des Landes: Bis 2050 soll 50 Prozent Energie gespart, die Versorgung zu 80 Prozent aus erneuerbaren Energien gespeist sowie der Kohlendioxidausstoß um 90 Prozent gesenkt werden. Mitglied im Netzwerk ist als Gastgeberin auch die Rudolf Wild GmbH & Co. KG, für die der Leiter des Qualitäts- und Umweltmanagements, Dirk Schweikert, sprach. "Solche Netzwerke werden in Zukunft noch viel stärker gebraucht werden", betonte er.

In der von RNZ-Redakteur Micha Hörnle moderierten Gesprächsrunde berichteten die Diskutanten von ihren Erfahrungen. Viernheims Bürgermeister Matthias Baaß etwa konnte mithilfe des Netzwerks im stadteigenen Altenpflegeheim ein Blockheizkraftwerk installieren, während der technische Leiter des Kongresshotels Palatin in Wiesloch, Mario Helbing, lernte, Rechnungen der Energieunternehmen zu kontrollieren und den Großteil der Nahrungsmittel aus der Region zu beziehen.

Turan Öcalan, beim Mannheimer Unternehmen Alstom für das Energiemanagement zuständig, freute sich, dass UKOM Vorarbeit leiste und die Themen individuell abstimme, sodass sie als fertiges Konzept übernommen werden könnten. Alexander Pischon von der DB Regio gefallen besonders die "Ideen-Brauereien", eine Art Stammtisch, bei dem in lockerer Runde zuletzt das Programm "100 Prozent Klimaschutz" diskutiert wurde.