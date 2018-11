Brachen in der SAP Arena Mädchenherzen im Sekundentakt: 5 Seconds of Summer sind die derzeit angesagteste Boygroup. Foto: vaf

Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Das Gekreische der Fans erschüttert bis ins Mark. Und welchem Geschlecht die tobende Masse angehört, erkennt der Besucher rasch an den Toilettenschildern. Wegen des erwarteten Ansturms von weiblichen Teenies hat die SAP-Arena-Leitung kurzerhand fast alle Herrenklos zum Damen-WC umfunktioniert. Eine schlaue Entscheidung angesichts der Mädchen außer Rand und Band. Von den rund 4000 johlenden Teenagern sind gefühlt 3900 Girlies. Wer sonst könnte eine derartige Hysterie entwickeln? Demnach steht auf der Bühne wohl eine Wahnsinnsband? Wie man’s nimmt.

"5 Seconds of Summer" kommen aus Australien und sind zweifelsohne recht attraktive Jungs. Sie liefern eine gute Show. Ihre Songs hingegen haben keinen Anspruch auf einen Platz im Pophimmel. Ordentlicher Happy Punkrock und eine Messerspitze Zuckerpop, ganz nett, handgemacht - aber ohne Alleinstellungscharakter.

Luke, Michael, Calum und Ashton haben sicher oft "Green Day" oder "Bowling for Soup" gehört. Und "5 SOS" stehen erst am Anfang ihrer Karriere. Der sicher beste Musiker der Gruppe sitzt auf einem hochgetürmten Podest und beherrscht seine Drums. Ohne Ashtons perfekte Breaks und punktgenauen Beats wäre die Truppe live kaum akzeptabel. Dazu kommt Michael, ein hübscher Punk mit platinblonder Haarsprayfrisur, Piercing, Löchern in der Hose. Das ist trendy. Und bei ihm rasten die Mädchen am meisten aus.

Eine Boygroup ohne Tanzeinlagen, aber mit geschickter Bühnenchoreografie. Nur ein kurzes Blinzeln der Sonnyboys via Videowand ins Publikum - und schon steigt der Lärmpegel rapide an. Backstreet Boys und Take That wirken offensichtlich nach. Aber Halt: "5 Seconds of Summer" darf man zugutehalten: Sie spielen ihre Instrumente selbst.

Eine Ballade heißt "Amnesia". Fast 100 Millionen Mal auf Youtube geklickt, bejammern die Jungs ein Beziehungsende. Das Lichtermeer aus Tausenden Smartphones ist obligatorisch. Viele fangen vor Begeisterung an zu weinen. Und es stört in diesem Moment wirklich niemanden, dass die Künstler von einem Musikmagazin schon zum zweiten Mal hintereinander zur schlechtesten Formation des Jahres gekürt wurden ...

Nach gut zwei Stunden Emotionen pur stehen die Eltern bereit, ihre völlig erschöpften, den Tränen nahen Kinder wieder behutsam in die Wirklichkeit zurück zu holen. Übrigens, das letzte Mal, dass die SAP-Arena derart ausgeflippte Mädels erlebt hat, liegt fast zehn Jahre zurück. Damals gastierte "Tokio Hotel". Kennt die noch jemand?