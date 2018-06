(y) Der erste Tag war ein schlechter, der letzte war es auch. Die acht Tage dazwischen und vor allem die Abende aber waren durchaus angenehm und haben dem 44. Weindorf dann doch zu einer passablen Bilanz verholfen: Bereits am vergangenen Mittwoch hatten die Gastronomen den Umsatz des (eher schlechten) Vorjahres erreicht und am Samstag brummte es dann noch mal so richtig rund ums Rathaus, wo dichtes Gedränge herrschte und den Winzern teilweise sogar die umsatzstärksten Weine ausgingen.

Es gab zwar schon bessere Jahre, doch zum Abschluss am Sonntag war immerhin die erhoffte Zahl von 250.000 Besuchern leicht übertroffen, sehr zur Zufriedenheit von Cheforganisator Bernhard Winkler, der nach mehr als 35 Jahren demnächst in Ruhestand geht und damit auch die Verantwortung für das Weindorf abgibt.

Wie jedes Jahr lagen die Weißherbst- und Roséweine in der Gunst der Besucher an erster Stelle. In diesem Jahr wurden daneben die Weißweine, vor allem Riesling witterungsbedingt stärker nachgefragt als die Rotweine. Außerdem waren Blanc de Noire und die bukettreichen Rebsorten wie beispielsweise Gewürztraminer und Muskateller gut gefragt. Auch der Grauburgunder war an mehreren Ständen unter den umsatzstärksten Weinen. Insgesamt waren 320 Weine in allen Qualitätsstufen im Angebot.

Ein besonderes Merkmal des Heilbronner Weindorfes waren auch diesmal wieder die zahlreichen Musikkapellen, die täglich an fünf verschiedenen Plätzen zusammen mit dem Wein die Stimmung aufs Weindorf brachten. Besonders auf dem Marktplatz vor der Hauptbühne und im Innenhof war jeden Abend das Weindorfpublikum begeistert und forderte zahlreiche Zugaben von den Musikern. Insgesamt wurden über 80 Musik- und Programmpunkte geboten. Neben dem Theatermarkt, Sport und Tanz fanden der Handwerkertag und eine Modenschau guten Zuspruch.

Busse und Stadtbahnen waren wieder sehr gut frequentiert. Um den Verkehr und die Sicherheit auf der Kaiserstraße zu gewährleisten, waren freitags und samstags zusätzlich zur Polizei mehr als 20 Personen vom Wachdienst und den Verkehrsbetrieben im Einsatz. Die Sülmerstraße wurde zur erhöhten Sicherheit an den Wochenenden hell ausgeleuchtet. Dort waren an den Wochenenden zusätzlich mehrere Securitykräfte auf Streife eingesetzt. Insgesamt lief das Weindorf aus Sicht der Polizei sehr friedlich ab. Die Zusammenarbeit mit dem privaten Sicherheitsdienst klappte reibungslos und auch das "Parallelweindorf" einiger Jugendlicher, das im vergangenen Jahr Kritik ausgelöst hatte, war diesmal kein Thema. Das Rote Kreuz hatte an den Haupttagen auf dem Kiliansplatz eine zweite Station eingerichtet, aber auch hier blieb es weitgehend ruhig. Die Helfer des Tauchclubs und der Union Heilbronn sammelten bis in die Morgenstunden über 43.000 Flaschen und Tonnen von Abfall ein. Sie leisteten über 2000 Arbeitsstunden.

Nach dem Abbau der Stände wird bei den Winzern bereits das Weihnachtsgeschäft eingeläutet, denn viele Weindorfbesucher füllen nun dank der Probenerlebnisse erfahrungsgemäß ihre Keller auf. Die Weinlese ist allerdings witterungsbedingt noch im vollen Gange.