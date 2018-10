Von Sabine Sipos

Schwetzingen. Eine große Themenvielfalt bietet die jüngste Ausstellung im "Xylon Museum + Werkstätten". Insgesamt 38 Künstler der österreichischen Xylon-Sektion präsentieren hier ihre Arbeiten. Wie Otto Mindhoff in seinem Grußwort erwähnte, war die Sektion aus Österreich die Erste, die in der Spargelstadt ausstellte. Diese international agierende Künstlervereinigung verdiene sehr viel mehr Aufmerksamkeit, als ihr bisher zuteil wurde.

Darauf ging Bürgermeister Dirk Elkemann ein, der als Vertreter der Stadt die anwesenden Künstler und Gäste begrüßte. Die Kunst des Holzdrucks und des Holzschnitts sei eine alte Kunst, die sich den Luxus der "Langsamkeit" gönne, denn viele Vorbereitungsschritte seien notwendig, bis es zum endgültigen Kunstwerk komme. Wie vielfältig die Ergebnisse seien, zeige sich in der Ausstellung sehr deutlich, so Elkemann weiter.

Die Heidelberger Kunsthistorikerin Kristine Hoge verlieh zunächst ihrer Freude darüber Ausdruck, zum ersten Mal im Schwetzinger Xylon zu sein. In der Stadt selbst sei sie schon häufig gewesen, aber das Xylon sei ihr bisher verborgen geblieben. Dies sei ein geradezu verwunschener Ort und damit besonders für diese alte Kunstform geeignet. Hoge stellte zunächst den Buchdruck dem Holzschnitt gegenüber, der ebenso alt sei. Diente der Buchdruck der Kommunikation, so waren Holzschnitt und Druck der Beginn einer visuellen Wahrnehmung. Man nehme heute kaum noch etwas wirklich wahr. Mit Kameras auf Handy und anderen Medien würde zwar alles aufgenommen, aber dennoch nicht wirklich "gesehen". So blieben die Formen und Strukturen weitgehend verborgen.

Und gerade dies stecke in den Schnitten und Drucken. Diese würden sowohl die Möglichkeiten eröffnen, der eigenen Fantasie freien Lauf zu lassen, als auch die Feinheiten in den einzelnen Bildern zu entdecken. Bei der Vielzahl der Künstler war es Hoge kaum möglich, auf jeden Einzelnen einzugehen und so griff sie nur vereinzelte Werke und Künstler heraus, um Hinweise zur Aussage eines Bildes zu geben. Verborgen hinter deutlich strukturierten Linien sind denn auch ganze Geschichten oder mythologische Szenen deutlich zu erkennen. Es lohnt also nicht nur die Ausstellung zu besuchen, sondern man sollte sich auch viel Zeit dafür nehmen. Für die musikalische Umrahmung der Vernissage sorgte Lola Demur mit Gershwin Kompositionen.

Info: Die Ausstellung mit Arbeiten von 38 Künstlern der österreichischen Xylon-Sektion ist im "Xylon Museum + Werkstätten" noch bis 24. August jeweils dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr zu sehen.