Von Stephanie Kuntermann

Heidelberg/Sinsheim. Sein Tod kam so schnell, dass er "nicht viel mitbekommen haben kann", da sind sich seine Kinder sicher. Das juristische Nachspiel nach dem tragischen Unfalltod eines Mannes aus Eppingen-Adelshofen endete dagegen gestern, als der Angeklagte seine Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil des Amtsgerichts Heidelberg zurückzog. Die Erleichterung stand den vier Kindern und der Enkelin des Toten ins Gesicht geschrieben, als sie den Saal im Heidelberger Landgericht verließen.

"Erst waren wir fassungslos, als das Schreiben vom Gericht kam", bemerkte der Sohn des Unfallopfers. Die Erinnerungen an den 31. August 2015 waren auf einmal wieder sehr präsent. An diesem Tag war ein 20-jähriger Azubi mit dem vom Vater geborgten BMW X3 zwischen Weiler und Sinsheim unterwegs, ein Gutachter stellte später fest, dass der Wagen auf der bergigen Strecke mit 85 Kilometern pro Stunde in eine Kurve raste. Erlaubt waren an der Stelle lediglich 60.

"Wie ein Berserker"

Abgelenkt vom Handy achtete der Fahrer nicht auf den Verkehr; "wie ein Berserker" sei er gefahren, gab später ein Zeuge zu Protokoll. In der Kurve kollidierte das Geländefahrzeug frontal mit dem Seat Ibiza des Rentners, der mehr als 25 Meter weit in ein angrenzendes Feld geschleudert wurde, streifte ein weiteres Fahrzeug, dessen Insassin unverletzt blieb, und kam schließlich zum Stehen.

Eine Zeugin versuchte noch, Erste Hilfe zu leisten, doch da war der Senior bereits seinen Verletzungen erlegen. Unter anderem wegen fahrlässiger Tötung wurde der Unfallverursacher zu einer Jugendstrafe von 18 Monaten Haft auf Bewährung und 30 Monaten Führerscheinentzug verurteilt. Gegen das Urteil legte er Rechtsmittel ein, vor allem um die Führerscheinsperre verkürzen zu können.

In der Verhandlung kam ausführlich auch ein früherer schwerer Unfall zur Sprache. Ein Freund saß damals auf dem Beifahrersitz, als der junge Mann zum Überholen ansetzte. Sein Auto kollidierte mit einem anderen Wagen. Mit schweren Verletzungen kam der Freund ins Krankenhaus, wo er vier Wochen im Koma lag. "Er kämpft sich gerade erst ins Leben zurück", schilderte Richterin Daniela Kölsch, wie das damalige Unfallopfer derzeit wieder laufen und sprechen lerne. Es gehe nun darum, ob der heute 21-Jährige die charakterliche Eignung zum Führen eines Autos besitze und dieser erste Unfall ein Hinweis auf eine "charakterliche Ungeeignetheit" des jungen Mannes sei. Der sich darauf mit seinem Anwalt besprach und den Antrag zurückzog.

Das Urteil des Amtsgerichts wird damit rechtskräftig. Erst nach Ablauf der 30 Monate darf er wieder einen Führerschein beantragen. "Den bekommt er nicht automatisch", so Kölsch, "er muss noch einmal die Prüfungen ablegen." Für die Familie des verstorbenen Unfallopfers bleiben die Erinnerungen und die Trauerarbeit. Eine Woche nach dem Unglück wäre der Rentner 80 Jahre alt geworden, erzählte seine Tochter: "Die Einladungen für das Fest waren schon verschickt."

Danach wollte er zu einem Wander-Urlaub aufbrechen, der Koffer war bereits gepackt. Einen Tag vor seinem Tod feierte er im Kreise der Familie den Geburtstag seiner Enkelin, ein lebensfroher, rüstiger Mann, der Haus und Garten noch alleine bewirtschaftete. Der Unfall machte dem ein abruptes Ende, doch auch für den Verursacher ist heute nichts mehr, wie es war. Wegen langer Fehlzeiten durch seine Verletzungen wurde sein Lehrvertrag als Einzelhandelskaufmann gekündigt, der 21-Jährige ist nun arbeitslos. Zur Bewältigung der Ereignisse macht er eine Traumatherapie.