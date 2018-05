Rhein-Neckar. (boo) Weihnachten ist bekanntlich die Zeit der Wünsche - und da darf sich sicherlich auch einmal eine ganze Region, in der immerhin rund 2,4 Millionen Menschen leben, etwas wünschen. Der diesjährige große Weihnachtswunsch der Region geht an die Adresse der Bahn und des Bundesverkehrsministeriums: Damit wir auch 2012 nicht nur weiter und besser in Verbindung bleiben können, sondern endlich auch mal zum Zug kommen. Ein diesbezüglicher Brief an den Bahnchef und den Verkehrsminister könnte in etwa so lauten:

"Lieber Herr Bahnchef Grube,

lieber Verkehrsminister Ramsauer,

Zu Weihnachten darf man sich üblicherweise etwas wünschen. Die Metropolregion schickt ihren Wunschzettel auf diesem Weg in der Hoffnung, dass Sie sich über die Feiertage mit einem zentralen Anliegen des siebtgrößten Ballungsgebietes befassen. Immerhin zeichnet sich unsere Region durch eine einmalig hohe Dichte an Universitäten, Fachhochschulen, jede Menge wissenschaftlichen Einrichtungen wie das Deutsche Krebsforschungszentrum und das Europäische Molekularbiologische Laboratorium EMBL in Heidelberg aus. Die Industriedichte zwischen Ludwigshafen und Mannheim macht Tausende von Mitarbeitern täglich zu Pendlern und weist ein hohes Maß an Mobilität auf. Und nun unser Anliegen:

Wir schreiben das Jahr 2011. Wieder einmal sind zwölf Monate vergangen, ohne dass die Metropolregion in punkto zukünftige Bahnanbindung weiter gekommen ist. Im Gegenteil. Die zweite Stufe der S-Bahn in Richtung Norden bis Darmstadt und Worms hat sich gerade um mindestens drei Jahre verschoben. Der Ausbau des Hauptbahnhofs Mannheim mit der Entzerrung des Gleisvorfeldes erscheint nicht im Investitionsrahmenplan (bis 2015) des Bundesverkehrsministeriums. Und das, obwohl die DB selbst die Wirtschaftlichkeit dieses ICE-Knotens Mannheim für wirtschaftlich höchst sinnvoll erachtet.

Über die Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim, den die DB eigentlich schon seit den 90er Jahren für notwendig hält, spricht man schon gar nicht mehr. Es wird angeblich geplant, neue Gutachten werden erstellt, aber es passiert nichts. Seit über zehn Jahren warten wir als Kunden und Steuerzahler darauf, dass endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden.

Es ist ja nicht so, dass wir Bahnmuffel wären. Am Erfolg der bereits realisierten Äste der S-Bahn und ihren vollen Zügen lässt sich erkennen, dass wir gerne darauf abfahren, wenn das Angebot stimmt. Irgendwie scheint das Unternehmen DB aber nicht zu begreifen, dass hier in Süddeutschland ein großer Markt auf sie wartet. Vielleicht hat der Fokus auf Stuttgart den Blick etwas verengt. Deshalb: Hallo, wir sind auch noch da. Wir haben schon jetzt Anschluss nach Paris, Moskau und Milano, ab nächstem Frühjahr nach Marseille.

Wir sind ein bestens vertakteter ICE-Knoten, aber im Hauptbahnhof Mannheim wird es allmählich sehr eng. Auch der Güterverkehr im Rangierbahnhof Mannheim, dem zweitgrößten in der Republik, wird die Arbeit nicht ausgehen. Wir übernehmen diese Funktion gerne und bekennen uns als zentraler Mobilitätsknoten. Wir haben ein kleines "Mannheim 21" fast umgesetzt - ohne großes Tam-Tam. Wird das überhaupt wahrgenommen in Stuttgart und Berlin?

Wir haben in den vergangenen zwölf Jahren die Bahnchefs Heinz Dürr und Hartmut Mehdorn erlebt. Und jetzt Sie, Herr Rüdiger Grube. Alle haben ihre Planungen vorgestellt und betont, wie wichtig der Ausbau der Schienennetze in Süddeutschland ist. Schließlich geht es um die Bedienung eines Bedarfs und um wirtschaftliche Interessen.

Nun gut, wir hatten unseren Streit mit ihrem Vorgänger wegen des Bypasses, das scheint immer noch nicht ganz ausgeräumt. Aber wir haben die Hoffnung, dass bald wieder miteinander geredet wird - über unsere Zukunft als Fahrgäste, die gerne das Auto stehen lassen würden, sollte es ein modernes und umweltfreundliches Transportmittel geben, das uns schnell und zuverlässig von Punkt A zu Punkt B bringt.

Immerhin sind wir eine im Wachstum begriffene Region, entwickeln neue Wohngebiete (Stichwort Konversion freiwerdender Militärflächen), werden vielleicht Europäische Kulturhauptstadt 2020 und mit großer Wahrscheinlichkeit Bundesgartenschaugestalter für 2023.

Wir sind Optimisten und glauben daher, dass die Deutsche Bahn ein Interesse daran hat, uns als Wachstumsmarkt wahrzunehmen. Und wir hoffen, dass das am Ende kein frommer Wunsch bleibt.

Mit den besten Weihnachtsgrüßen,

Ihre Metroporegion Rhein-Neckar"