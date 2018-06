Ludwigshafen. (dpa) Im BASF-Werk in Ludwigshafen sind am späten Mittwochabend 200 Liter des gesundheitsschädlichen Stoffs Chlorbenzol ausgelaufen. Vier Mitarbeiter seien vorsorglich ärztlich untersucht worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Sie hätten später alle weiterarbeiten können.

In der Nähe der Schadensstelle im Werksteil Süd seien leicht erhöhte Werte gemessen worden. Das leicht entzündbare Lösemittel war aus einer undichten Leitung ausgetreten. Laut BASF wirkt es beim Einatmen gesundheitsschädlich und verursacht Hautreizungen. Zudem sei es giftig für Wasserorganismen.