Von Gerhard Bühler

Die Reiss-Engelhorn-Museen (REM) der Stadt Mannheim erhalten eine neue Stiftung im Umfang von 20 Millionen Euro. Dies wurde nun von der Schweizer "Fondation Les Múrons" aus Lausanne mitgeteilt. Die Bestände der Mannheimer Museen sollen damit um eine Sammlung exquisiter Glasskulpturen und Studioglas von Traudl und Peter Engelhorn sowie eine in Deutschland nahezu einmalige Sammlung altägyptischer Kunst erweitert werden.

Die Nachricht schlug am Wochenende ein wie eine Bombe. Wieder gibt es eine Millionenstiftung im Mannheimer Kulturbereich, diesmal zählen die REM zu den Glücklichen. Die gewaltige Summe von 20 Millionen Euro kommt von einer Schweizer Stiftung, hinter der Traudl Engelhorn und ihr bereits verstorbener Mann Peter Engelhorn stehen. Dank der Stiftung kann die bedeutende Sammlung exquisiter Glasskulpturen und Studioglas des Ehepaares künftig in den Reiss-Engelhorn-Museen als zweitem Ausstellungsort neben dem Museum in Lausanne gezeigt werden.

Daneben soll künftig eine Privatsammlung altägyptischer Kunstwerke mit rund 30 000 Exponaten präsentiert werden. Es handelt sich um eine der bedeutendsten Sammlungen altägyptischer Kunst in Deutschland. Die Sammlung hatte Alfried Wieczorek, Generaldirektor, bereits im Januar dieses Jahres nach Mannheim geholt. Sie ist gleichzeitig Grundlage neuer Forschung an den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen. "Die Reiss-Engelhorn-Museen haben sich in den letzten Jahren zu einem angesehenen Museumskomplex entwickelt. Sie genießen national als auch international großes Renommee als Ausstellungshaus und als Forschungseinrichtung.

"Die Stiftung wertet die REM erneut auf", bedankte sich Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz bei der Stifterin Traudl Engelhorn. "Ein solch herausragendes Engagement ist keinesfalls selbstverständlich. Für die Museen ist die Stiftung eine weitere Bereicherung und für die Stadt Mannheim eine einmalige Chance", betonte Kulturbürgermeister Michael Grötsch.

Mit der neuen Museumsstiftung ist der Auftrag verbunden, einen neuen Ausstellungsort für die Sammlungen zu finden. Dieser soll Teil des bestehenden Museumskomplexes werden. Nach Prüfung vorhandener Möglichkeiten war von Museumsleitung und Stadtverwaltung zunächst das nahegelegene Gebäude der Musikschule in E4 favorisiert worden. Dort sollten die Sammlungen in zwei Etagen mit dem Börsensaal untergebracht werden. Der Musikschule wären die restlichen Etagen, das kürzlich neu ausgebaute Dachgeschoss und Räume im angeschlossenen Nachbargebäude verblieben. Diese Aufteilung stieß allerdings bei Eltern und Unterstützern der Musikschule auf Kritik. Das wiederum löste Irritationen bei den Stiftern aus, sogar juristische Schwierigkeiten bei der rechtlichen Konstruktion der Schweizer Stiftung. Die sind nun ausgeräumt. Musikschule, aber auch die neue bedeutende Sammlung werden in dem Gebäude E 4 eine harmonische Zukunft erhalten.