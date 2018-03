Malsch. (alb) Das Telefon von Dorothee Acker-Skodinis stand gestern nicht still. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Heidelberg musste vielen Journalisten Rede und Antwort stehen. Und immer ging es um die gleiche Frage: Wie konnte es passieren, dass in der Nacht auf Sonntag ein führerloses Polizeiauto in Malsch einen 17-Jährigen überrollte? Der Junge schwebte auch gestern in Lebensgefahr und lag auf der Intensivstation.

Seit dem dramatischen Zwischenfall brodele die Gerüchteküche in der Kraichgaugemeinde, weiß Acker-Skodinis. Die Anklagebehörde verlässt sich einzig allein auf die Fakten und "objektiven Tatsachen". Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Fahrer des Streifenwagens wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Ein eingeschalteter neutraler Gutachter soll nun die Unfallursache klären. Von seinen Ergebnissen hänge ab, so Acker-Skodinis weiter, ob ein Verfahren gegen den Polizisten eingeleitet werde.

Die Sprecherin legte im Gespräch mit der RNZ Wert darauf, dass die Behörde unbefangen, das heißt ohne besonderes Augenmerk auf die Funktion des Beamten, ermittle. "Wir halten uns nur an die Fakten", sagte Acker-Skodinis. Wann der Sachverständige seinen Bericht vorlege, vermochte sie nicht zu sagen. Dass die Öffentlichkeit noch in dieser Woche mehr erfahre, sei "eher unwahrscheinlich".

Bis dahin bleibt unklar, warum sich das Fahrzeug mit Automatikgetriebe auf dem ebenen Gelände einer Tankstelle in Bewegung setzte. Der schwer verletzte 17-Jährige war zuvor zusammen mit zwei Freunden (16 und 17) aufgegriffen worden, nachdem das Trio laut Zeugenaussagen Fensterscheiben in einem Bahnhof eingeworfen hatte. Als er auf Geheiß der Beamten Gegenstände aus der Hand legen sollte, wurde er auf dem Boden kniend von dem Wagen erfasst und mit dem linken Vorderreifen überfahren.