Mannheim/Karlsruhe. (dpa/lsw) Stillstand für rund 100 Schiffe wegen Hochwassers auf dem Rhein: Eine Sperrung zwischen Iffezheim im Kreis Rastatt und Germersheim in der Pfalz bleibt noch bis frühestens Anfang der Woche bestehen. Das sagte ein Sprecher des Schifffahrtsamtes Mannheim am Freitag. Laut Vorhersage soll der Pegel Maxau bei Karlsruhe an diesem Samstag die Acht-Meter-Marke überschreiten - Tendenz: steigend. Dann könnte die Sperrung bis nach Speyer in Rheinland-Pfalz ausgeweitet werden. Auch der Mannheimer Hafen könnte nicht mehr angefahren werden. Treibholz und hohe Wellen hatten schon zum dritten Mal innerhalb von zwei Monaten auf dem Rhein die Schifffahrt gefährdet.