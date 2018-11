Von Harald Berlinghof

Heidelberg/Walldorf/Wiesloch. Seit Wochen bekommt Marc Haber zwischen St. Ilgen und Mannheim - auf dem Weg über Heidelberg - von der Bahn "17 kostenlose Minuten Bonusfahrzeit geschenkt", wie er sarkastisch anmerkt. Will heißen, er braucht für die Strecke mit dem Busersatzverkehr 17 Minuten länger als mit der S-Bahn. Grund für die längere Reisedauer: Die Deutsche Bahn erneuert hier auf einer Strecke von rund 30 Kilometern Schwellen, Schienen und Schotter.

Haber bekommt einen "bequemen" Stehplatz im überfüllten Bus statt den üblichen Komfort der S-Bahnen, und er wundert sich nur noch über die Unfreundlichkeit der Busfahrer und ihre Inkompetenz. Er spricht von "unhaltbaren Zuständen und von einer völlig inakzeptablen Leistung des Ersatzverkehr-Anbieters".

Seine Beschwerden hat er an den VRN bahn.comfort Service weitergeleitet und gleichzeitig der zuständigen Betreiberin der S-Bahn Rhein-Neckar, der DB Regio Mitte. Eine befriedigende Antwort hat er nicht erhalten, wie er sagt. Dabei ist es noch nicht einmal die Notwendigkeit der Gleissanierung, die ihn ärgert. Es ist vielmehr die seiner Meinung nach negative Durchplanung des Ersatzverkehrs. Schlechte Planung, schlechte Umsetzung und mangelhafte Qualitätskontrolle wirft er dem Verkehrsverbund vor.

Und er ist nicht der Einzige, der sich über die Situation beim Schienenersatzverkehr zwischen Heidelberg und Wiesloch beklagt. Friederike Benjes bedauert ebenfalls die Unfreundlichkeit eines Busfahrers. Ihre Tochter Alexandra wollte nach dem Besuch bei einer Freundin nachts um 1.08 Uhr von St. Ilgen mit dem Schienenersatzverkehr nach Heidelberg-Rohrbach zurückfahren.

Im Bus war um diese Uhrzeit viel Platz, dennoch verweigerte der Busfahrer die Mitnahme des Fahrrads. Tatsächlich sind die Fahrer angewiesen, beim Schienenersatzverkehr - wohl wegen häufiger Überfüllung der Busse - keine Fahrräder mitzunehmen. Und ein bisschen guter Wille fehlte dem Fahrer offenbar auch. Schließlich wartete er laut Aussage der Mutter noch nicht einmal, bis die Tochter das Fahrrad abschließen konnte und fuhr davon. Er ließ die 16-Jährige am Bahnhof in St. Ilgen mitten in der Nacht stehen.

Tagsüber verkehren auf der Strecke, die saniert werden muss, zwei S-Bahnen je Stunde. Allerdings dicht hintereinander. Dafür gebe es technische Notwendigkeiten, die Marc Haber durchaus nachvollziehen kann.

Dass aber am Heidelberger Hauptbahnhof in der Zeit nach 21 Uhr (bis nach Mitternacht) und vor 7 Uhr morgens (ab 4.22 Uhr) sowie am Wochenende anstelle der Bahnen im Halbstundentakt zwei Ersatzbusse eingesetzt werden, die dicht hintereinander herfahren, kann er nicht verstehen.

Vor allem fehlt ihm jedes Verständnis dafür, dass im ersten Bus kein Hinweis auf einen nachfolgenden Bus zu bekommen ist. Auch die Fahrer können da oft keine Antwort geben. "Wenn ich wüsste, dass kurz nach dem ersten Bus ein zweiter fährt, würde ich mich nicht in den überfüllten Bus quetschen, sondern lieber vier Minuten warten."

Ein Schild am Busfenster mit der banalen Aufschrift "Zweiter Bus folgt" wäre nicht teuer und würde seinen Zweck erfüllen. Stets stehen laut Haber die Busse "um die Ecke" und fahren erst zur Abfahrt an die Haltestelle. Die Fahrer bedauern das, sagt Haber, "aber sie haben die Anweisung, die Fahrgäste erst zur Abfahrtszeit in den Bus zu lassen". Hinzu komme, dass an der Haltestelle und im gesamten näheren Umkreis der Baustellensituation am südlichen Bahnhofseingang für die Fahrgäste keine Sitzbank zu finden sei. "Wenigstens das sollte doch möglich sein, eine Bank dort hinzustellen", schimpft Haber.

Bei DB-Regio Mitte hat man mittlerweile zugesagt, sich der Vorkommnisse anzunehmen und für Abhilfe zu sorgen - soweit möglich, wie ein Bahn-Sprecher betonte. Der Schienenersatzverkehr soll laut DB-Regio in anderer Form noch bis zum 8. Dezember aufrechterhalten werden. Das Schlimmste soll allerdings für die Fahrgäste bereits jetzt am kommenden Wochenende überstanden sein. Das allerdings will Marc Haber erst glauben, "wenn er sich persönlich davon überzeugt hat".