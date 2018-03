Speyer. (dpa) Einen "motorisierten Querschnitt" der 1970er Jahre will das Technikmuseum in Speyer seinen Besuchern bieten. Am heutigen Freitag beginnt dort die Sonderausstellung "Deutschland in den 70ern - Ein kunterbuntes Kultjahrzehnt".

Zu sehen gibt es 16 farbenfrohe Autos, die typisch für das Jahrzehnt sind - etwa einen VW Golf 1 GTI oder einen Ford Capri RS. "Ob man selbst gefahren ist, oder ob es das Auto der Eltern war - jeder hat zu diesen Fahrzeugen einen Bezug", sagte eine Sprecherin des Museums. Dekoration um die Retro-Autos herum soll zusätzliches 70er-Jahre-Flair verbreiten. Die Ausstellung dauert bis zum 8. April 2018.