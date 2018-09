Ein Jet der italienischen Kunstflugstaffel Frecce Tricolori kollidiert mit zwei anderen Jets und Explodiert am 28.08.1988 auf einer Flugschau in Rammstein. Foto: dpa

Ramstein. (mare) Es kribbelt auch heute immer noch ein wenig, wenn ich den Song "Rammstein" von einer meiner Lieblingsbands - Rammstein - höre. Bandname und Song beziehen sich natürlich auf die Flugkatastrophe im pfälzischen Ramstein im August 1988. "Rammstein. Ein Flammenmeer, Blut gerinnt auf dem Asphalt, Mütter schreien", heißt es im Text. Und: "Die Sonne scheint".

Und sie strahlt wirklich. Aber das kann doch gar nicht sein. Für ein kleines Kind ist es unbegreiflich, was da passiert ist. An diesem Sonntag auf der US Air Base in Ramstein. Über 30 Menschen sterben, verbrennen, überall Chaos. Und gutes Wetter.

Das spiegelt die Eindrücke des kleinen Jungen wieder, der sich mit seinen Eltern und seiner großen Schwester am 28. August 1988 früh morgens auf den Weg nach Ramstein gemacht hat. Und heute, 30 Jahre nach der Katastrophe, sind diese Bilder immer noch präsent.

In jeder großen Geschichte steckt auch eine kleine. Die kann auch ich - das kleine Kind von damals - erzählen über jenen Sonntag. Und in unserem Fall ist es eine Geschichte mit einem Happy End.

Mein Vater - selbst lange bei der Bundeswehr - hatte ein ausgesprochenes Interesse an der Militärfliegerei und erklärte mir beim Flugtag alles. Einmal in einen Jet zu klettern und auf dem Pilotensitz Platz zu nehmen, war dann auch tatsächlich immens beeindruckend.

Foto: Reinhardt

Aber nicht minder groß war mein Interesse an den ganzen Ständen, die voll mit Souvenirs oder allerhand Infomaterialien waren. Eine blau-weiße Mütze an einem Stand mit dem Logo des Flugtags hatte es mir besonders angetan. Die musste ich haben. Und bekam sie auch.

Bei meiner Schwester hielt sich die Begeisterung eher in Grenzen. So wollte sie die gleiche Mütze eigentlich gar nicht haben - zunächst. Erst, als wir uns auf den Rückweg zum weiter entfernt gelegenen Parkplatz machten - um dem großen Verkehrschaos nach Ende des Flugtags zu entgehen - änderte sie ihre Meinung. Sie wollte nochmal zurück zu jenem Stand.

"Wir gehen nicht mehr zurück", baffte mein Vater leicht säuerlich. Es flossen Tränen.

Anstatt uns nochmal zum Stand durchzuschlagen, gingen wir also zu unserem Auto zurück, als die italienische Kunstflugstaffel "Frecce Tricolori" ihre Show startete. Vom Parkplatz aus verfolgten wir noch die Flugmanöver am Himmel. Jemand von uns - das ist mir in Erinnerung geblieben - saß gerade auf dem Dach, als es zur Katastrophe kam.

"Was macht der denn da? Das geht nicht gut", rief mein Vater. "Die schießen ja", schrie meine Mutter. Worte, die sich bei mir fest eingebrannt haben. Dann herrschte nur noch Chaos, schnell umgab uns selbst auf dem Parkplatz noch Rauch.

Und da war es, dieses Bild: Der schwarze Rauch, Feuer, überall panische Menschen. Aber die Sonne scheint.

Das Logo des Flugtags. Foto: rnz

Unsere Eltern verfrachteten uns Kinder ins Auto. Ich wollte nur noch weg. Viele Verletzte rannten uns bald entgegen. Meine Schwester sagte mir kürzlich, dass sie sich an eine Frau erinnert, die an unserem Wagen vorbei kam, völlig orientierungslos. Sie hatte mehrere Brandwunden und irrte sichtlich unter Schock umher. "Und Papa hat sie mit einem anderen Mann eingefangen und einem Polizisten der Militärpolizei übergeben", erzählte sie.

Wir warteten dann ewig, bis wir weg konnten. Über die Autobahn ging es nur im Schneckentempo. Dann - es war schon sehr spät am Abend - kamen die Trucks. Große US-Tieflader, die an den wartenden Autos vorbeigelotst wurden. Die grausige Ladung spärlich abgedeckt mit weißen Tüchern.

Spät nachts kamen wir zu Hause an. Ich erinnere mich, dass die Nachbarn noch vorbei kamen. Und das Telefon ging ständig. Verwandte riefen an, die sich Sorgen gemacht hatten.

Meine Mütze hing dann mehr an meiner Wand, als dass ich sie trug. Und es ist einer dieser seltsamen Zufälle im Leben, dass meine Schwester doch noch eine Mütze bekam - meine Mutter fand sie eines Morgens an einem Zaun hängend. "Dann hatten wir doch noch zwei", sagt meine Schwester heute mit einem Lächeln.

Ein kleines Happy End für sie. Ein großes für uns alle. Denn das Flugzeug stürzte genau dort ab, wo sich der Souvenir-Stand mit den blau-weißen Mützen befunden hatte.

"Rammstein. Ein Mensch brennt", heißt es im gleichnamigen Lied. "Fleischgeruch liegt in der Luft, ein Kind stirbt." Doch wir durften weiterleben.