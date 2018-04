Schwetzingen. (oka) Die Stadt kommt aus dem Feiern gar nicht mehr heraus: Nach der großen 1250-Jahr-Feier im Jahr 2016, dem Fahrrad-Jubiläum im vergangenen Jahr und dem Jubiläum "350 Jahre Spargel" im Frühjahr feiert die Stadt Schwetzingen einen weiteren Meilenstein in ihrer Geschichte: Seit dem 1. April 1993 ist die Kommune eine Große Kreisstadt. Für den heutigen Oberbürgermeister René Pöltl ist es ganz klar: Dieses Prädikat hat die Stadt in den vergangenen 25 Jahren vorangebracht.

Am 15. Juli 1992 stellte Schwetzingen beim baden-württembergischen Innenministerium den Antrag auf Ernennung zur Großen Kreisstadt. Die überschrittene Marke von 20.000 Einwohnern, eine Kernvoraussetzung, aber auch die Verwaltungskraft sowie die lokale und regionale Bedeutung als Behördensitz und im Bereich von Kultur und Tourismus waren wichtige Argumente.

Am 17. Februar 1993 gab es endgültig Klarheit: Der damalige baden-württembergische Ministerpräsident Erwin Teufel teilte der Landesregierung den positiven Beschluss mit und verband damit die besten Wünsche für die Stadt. Teufel überreichte bei einem Festakt am 30. März 1993 im Schwetzinger Rokokotheater im Beisein von über 200 geladenen Gästen die offizielle Urkunde. In seiner Festrede bezeichnete der Ministerpräsident die Ernennung Schwetzingens zur Großen Kreisstadt als "logische Folge einer bemerkenswerten Entwicklung". Die Kommune, betonte der Ministerpräsident, genieße mit Spargel, Festspielen und dem Schloss über Baden-Württemberg hinaus einen guten Namen.

Mit der Ernennung gewinne die Stadt nunmehr den Rang, der ihr zukomme. "Es gibt Städte, die man wie ein Fest betritt - Schwetzingen ist eine solche Stadt." Mit diesen Worten verband Teufel seinen abschließenden Glückwunsch an den damaligen Bürgermeister Gerhard Stratthaus, den Gemeinderat und die Schwetzinger Bürger. Gerhard Stratthaus - jetzt Oberbürgermeister - zeigte in seiner Rede auf, wie wichtig es sei, dass Schwetzingen sich auch künftig seinen "persönlichen" Charakter bewahren solle.

Mit der Ernennung reihte sich Schwetzingen damit nach Wiesloch, Weinheim, Sinsheim und Leimen in die Liste der Großen Kreisstädte innerhalb des Rhein-Neckar-Kreises ein. Mit dem neuen Status gingen auch viele Aufgaben der Unteren Verwaltungsbehörde auf die Stadt über. Sie betrafen vor allem das Ordnungsamt, das damit eine Fülle neuer Aufgaben erhielt. Das Baurechtsamt war im Vorgriff auf die Ernennung bereits zum 1. Februar 1991 eingerichtet worden.

Die Ortsnähe und die kurzen Wege der Bauherren zu ihrer Genehmigungsbehörde waren ein großes Plus an Bürgerservice. Über die Erfüllung aller städtischen Aufgaben wacht seither das damals neu geschaffene Rechnungsprüfungsamt. Die zahlreichen neuen Aufgaben erforderten innerhalb der Stadtverwaltung neues Personal. Der Gemeinderat bewilligte die Schaffung von elf neuen Stellen, vorrangig im gehobenen Dienst, für das Ordnungsamt, die Baurechtsbehörde und das Rechnungsprüfungsamt.

Das neue Personal benötigte aber auch mehr Platz, und so wurde auf dem Grundstück in der Zeyherstraße für 1,64 Millionen Euro das Ordnungsamt erbaut und im März 1994 als Verwaltungsgebäude in Betrieb genommen. Auch optisch veränderte sich das Erscheinungsbild der Stadt: Schilder mit dem Hinweis Große Kreisstadt wurden an den Einfallstraßen aufgestellt, Briefköpfe, Visitenkarten und städtische Veröffentlichungen erhielten das neue Logo.

"Die Ernennung Schwetzingens zur Großen Kreisstadt ist in der Rückschau ein wichtiger Schritt für die Stadt gewesen, um der gewachsenen Bürgerschaft viele Dienstleistungen im Rathaus direkt vor Ort anbieten zu können", resümierte Oberbürgermeister Pöltl und gab gleichzeitig einen Ausblick auf künftige Herausforderungen: "Neue Entwicklungen wie zum Beispiel im Bereich der Kinderbetreuung, der Bildung oder der Integration spornen uns an, auch künftig Lösungen zu entwickeln, bei denen der Bürger im Mittelpunkt steht. Auch die Digitalisierung wird uns hier zunehmend wirkungsvoll unterstützen."