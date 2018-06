Heidelberg. (wit) Das Enjoy-Jazz-Festival wird 20 Jahre alt. Kurator Rainer Kern blickt im RNZ-Interview zurück und nach vorne.

Herr Kern, das von Ihnen ins Leben gerufene Enjoy Jazz Festival wird in diesem Herbst 20 Jahre alt. Was geht Ihnen dabei durch den Kopf?

Das ist seltsam. Es ist weniger Stolz als eine gewisse Demut. Jazz ist doch eine Nischenmusik, wird oft behauptet. Wir haben es geschafft, dass diese „Nische“ an sechs Wochen pro Jahr bei rund 80 Veranstaltungen aus allen Nähten platzt. Nicht gerade ein Wesensmerkmal von Nischen… (schmunzelt)

Es ist für mich immer noch unglaublich und einfach nur ein Geschenk, hier auf ein derart aufgeschlossenes Publikum zu treffen. Tatsächlich ist dieses grandiose Publikum das, worauf ich von den Musikern am häufigsten angesprochen werde. Zudem schätze ich mich sehr glücklich, ein Team um mich herum zu haben, für das dieses Festival keine bloße Veranstaltungsreihe ist, sondern wirklich, ich muss es so pathetisch formulieren, ein Teil seines Lebens. Und wir haben Förderer, die wirkliche Freunde des Festivals sind, denen wir aufrichtig am Herzen liegen.

Ausgangspunkt von Enjoy Jazz war ja ursprünglich Heidelberg und hier der Karlstorbahnhof. Wie kam es, dass der Weg von dort hinaus führte in die Region?

SAP hat 1999 das von mir eingereichte Projekt „Enjoy Jazz“ als unterstützungswürdig ausgewählt und in sein gerade neu konzipiertes lokales Sponsoringkonzept aufgenommen. So konnte ich Anfang 2000 erstmals über eine Fortführung des Festivals als jährliches Event nachdenken. Mir war dann sehr schnell klar, dass ich solch ein Festival nur regional denken konnte. Das hat damals nur wenigen gefallen und lange mehr Probleme bereitet als Vorteile gebracht…

Hätten Sie in den Anfangsjahren gedacht, dass Enjoy Jazz ein solch immenses Potenzial hat?

Im ersten Jahr habe ich nicht mal gedacht, dass es ein zweites Enjoy Jazz geben wird. Dann habe ich allerdings schnell gesehen, wohin es gehen könnte, wenngleich auch nicht das, wo wir jetzt stehen. Vor allem war und ist es doch das Potenzial dieser Kunstform und Musikrichtung. Ich kann die Bedeutung des Jazz nicht oft genug herausstellen. Ich wusste jedenfalls, was ich will und in welcher Qualität.

Das haben natürlich viele damals belächelt, aber es gab auch in jeder Phase Unterstützer, die das Potenzial gesehen haben. So war es ein glücklicher Moment, dass beim Ausstieg von SAP als langjähriger Hauptpartner, schon SAS als neuer Hauptförderer bereitstand und dies bis heute geblieben ist.

Wie kamen sie auf den Namen „Enjoy Jazz“?

Ich wollte mit dem Festival den immensen Einfluss, die gesamte Bedeutung der für mich wichtigsten Musikgattung der letzten 100 Jahre präsentieren, die verschiedenen Spielarten zeigen und schlicht die besten Künstler in unsere Region bringen. Als ich in einer Radiosendung hörte, dass SAP eine neue Kampagne mit dem Namen „Enjoy SAP“ gestartet hatte, dachte ich mir, „Enjoy Jazz“ drückt genau das aus, was ich sagen will.

Heute gilt Enjoy Jazz als das größte Jazzfestival Deutschlands. War es von vorneherein Ihr Ansinnen, ein solch großes Event zu schaffen?

Nein. Größe war nie das Ziel. Im Grunde hat sich das Festival seine Form sukzessive selbst gegeben. Es gab allerdings ein paar Prinzipien, die zum Wachstum beigetragen haben. So wollten wir nie nur Musiker präsentieren. Wir wollten Entwicklungen begleiten. Mir war kein anderer Ort oder Rahmen bekannt, an dem oder innerhalb dessen damals zum Teil noch vergleichsweise unbekannte Musiker über viele Jahre hinweg fast jährlich eingeladen wurden, um ihren Weg, der uns sehr spannend erschien, in Echtzeit verfolgen zu können. Brad Mehldau, Joshua Redman, Michael Wollny oder Nik Bärtsch sind dafür Beispiele.

Das Festival ist geprägt durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Künstlern, Förderern und Institutionen. Welche Bedeutung haben diese jeweils im Rahmen des Gesamtkonzepts?

Es handelt sich jeweils um echte, über Jahre oder sogar Jahrzehnte gewachsene Partnerschaften. Deshalb gibt es auch verbindende und verbindliche partnerschaftliche Werte, an denen wir unser Handeln permanent auszurichten bemüht sind.

Wir sind in dieser Hinsicht fast ein bisschen old school: Offenheit, Fairness, Respekt, Verlässlichkeit, das alles ist uns extrem wichtig. Aber nicht, um uns darin kuschlig einzurichten, sondern um dieses positive und fast familiäre Umfeld jedes Jahr aufs Neue als Antrieb zu nutzen. Dafür muss man es natürlich pflegen.

Wenn Sie zurückblicken auf die letzten zwei Jahrzehnte: Was waren für Sie persönlich die Highlights Ihres Programms?

Als Festivalmacher sind das natürlich vor allem die Ereignisse, die unmittelbar mit der Jazzhistorie korrespondieren. Dahinter stecken oft jahrelange Planungen. Zwei Beispiele: In diesem Jahr wird, was ja kaum zu glauben ist, Archie Shepp bei uns zum allerersten Mal sein legendäres Album „Fire Music“ live auf die Bühne bringen. Das Album wurde 1965 veröffentlicht, stammt also aus einer Umbruchphase der Bürgerrechtsbewegung – und ist musikalisch wie politisch von ungebrochener Aktualität.

Dieses nicht nur mir sehr wichtige Album von einem der wichtigsten Jazzmusiker überhaupt in grandioser Besetzung endlich live hören zu können, das würde ich schon als einen Traum bezeichnen, der wahr wird. Genauso bedeutsam war der inzwischen berühmte Auftritt von Ornette Coleman im BASF Feierabendhaus 2005. Das damals live mitgeschnittene Album „Sound Grammar“ wurde mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Im selben Jahr hat man dann gleich noch den Grammy für sein Lebenswerk draufgepackt. All das wurde ausgelöst durch ein einziges, unvergessliches Konzert. Solche Geschichten sind doch einfach wundervoll.