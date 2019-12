Von Peter Wiest

Eppelheim. Weihnachten ohne Hardrock – geht das überhaupt? Nein, das geht gar nicht. Zumindest nicht in der hiesigen Region, und das seit mittlerweile fast zwei Jahrzehnten. Denn seit 2002 gibt es das "X-Mas Rock-Festival", eine von Heidelberger Musikern ins Leben gerufene und in Eigeninitiative organisierte Veranstaltung, die längst Tradition hat.

Was ursprünglich in Plankstadt im ehemaligen Gasthaus "Adler" begann, wurde über die Jahre fortgesetzt in der "Goldenen Rose" in Heidelberg-Kirchheim, später in der Eppelheimer Rhein-Neckar-Halle, danach in der Heidelberger Halle 02 – und findet seit 2014 immer kurz nach den Weihnachtsfeiertagen in der Eppelheimer Rudolf-Wild-Halle statt. Dort geht dann stets die Hardrock-Post so richtig ab – so auch wieder am Samstag, 28. Dezember 2019, ab 19 Uhr.

Mitinitiatoren des "X-Mas Rock-Festivals" sind von Anfang an zwei Heidelberger Gruppen, die mittlerweile in ganz Deutschland einen hervorragenden Ruf genießen als Cover-Bands der Extraklasse: Dirty Deeds, die auf den Spuren von AC/DC wandeln und unter anderem bereits beim legendären Wacken-Festival bejubelt wurden, sowie Cheap Purple, bei deren Auftritten die Fans per Zeitmaschine auf ein Deep-Purple-Konzert zu besten Zeiten katapultiert werden. Beide sind auch in diesem Jahr wieder dabei und werden unterstützt durch Eurosmith, eine Aerosmith-Coverband aus Italien, die zum X-Mas-Rock aus Rom einfliegt, sowie The Great White Buffalo, eine Band, die sich die Musik von Ted Nugent an die Fahnen geheftet hat.

In den Umbauphasen sorgt zudem das Duo "Ki.St" für Unterhaltung, unter anderem mit Songs von Elvis Presley. Karten für den 18. X-Mas Rock gibt es bei allen Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung. Mit etwas Glück können zehn RNZ-Leser am Samstag nach Weihnachten in Eppelheim bei der großen Sause umsonst dabei sein: Für das Festival werden fünf mal zwei Tickets verlost.

