Thomas Oswald entlässt die Jungaale in Ufernähe in die Freiheit. Foto: Sperber

Von Rolf Sperber

Wörth/Otterstadt. Der Lachs ist wieder in den Oberrhein und in einige seiner Seitengewässer zurückgekehrt. Den Wels und andere durch Wasserverschmutzung einst verschwundene Fische gibt es im Rhein bereits wieder "in Massen". Jetzt soll auch der vom Aussterben bedrohte Europäische Flussaal im Rhein und in seinen Zuflüssen wieder heimisch werden.

Seit dem Jahr 2011 hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd nahezu 800.000 Jungaale "ausgewildert", deren Nachkommen nun in den nächsten drei, vier Jahren nach einer Wanderung über den Atlantischen Ozean wieder in ihren europäischen Heimatgewässern zurückerwartet werden.

Der Aal ist einer der geheimnisvollsten und rätselhaftesten Bewohner von Fluss und Meer. Diese Fischart mit einem schlangenförmigen Körper, die eine Länge von bis zu 1,50 Metern erreicht, lebt manchmal jahrzehntelang im Süßwasser der Bäche, Teiche und Flüsse, ehe sich die Aale auf Wanderschaft begeben. Zunächst flussabwärts im Süßwasser, dann im Salzwasser der Nordsee und des Atlantischen Ozeans schwimmen sie in ein bis eineinhalb Jahren rund 5000 Kilometer zu Sargassosee südlich der Bermudas und östlich von Florida, wo einst ihr Aalleben begonnen hat. Was dort geschieht, ist den Meeresbiologen bis heute rätselhaft geblieben.

Vermutlich tauchen die Aale in dem riesigen Tangmeer bis in 2000 Meter Tiefe ab, wo sie sich paaren, laichen und dann sterben. Ihre Nachkommen machen sich auf den weiten Weg "in die Heimat" - die streichholzgroßen, farblosen "Glasaale" legen ebenfalls die lebensgefährlichen 5000 Kilometer durch den Atlantik zurück, um in einem der europäischen Ströme wie Rhein oder Elbe und in den Nebenflüssen zu ihren Lebensräumen zurückzukehren. Dort können sie bis zu 50 Jahre, im Einzelfall sogar bis zu hundert Jahre leben, ehe der Zyklus mit der Reise übers Meer erneut beginnt.

Der Fischbiologe Thomas Oswald (42), der bei der SGD Süd für alles verantwortlich ist, was im Wasser lebt, brachte vom Mess- und Untersuchungsschiff "MS Burgund" mit dem "Aalbesatz 2018" zwischen dem Landeshafen Wörth und dem Otterstadter Altrhein zunächst wieder 700 Kilogramm Jungaale ins Wasser - sehr behutsam an zahlreichen Stellen nahe am Ufer, um die etwa 70.000 Jungfische aus einer Fischzucht an der Nordsee an ihre neue Umgebung zu gewöhnen. "Sie haben viele Fressfeinde - nur wenige von ihnen werden in einigen Jahren wieder hier auftauchen", so Oswald.

Die Jungfische, die sich jetzt im Rhein tummeln, sind etwa zehn Zentimeter lang und wiegen neun bis zwölf Gramm. Bis zum Jahresende sollen beim Aalbesatz (Kosten: Etwa 80.000 Euro) insgesamt 140.000 Jungaale in den Rhein und seine Seitengewässer eingesetzt werden. Wenn sie in einigen Jahren ihre zweite Wanderung flussabwärts und durch den Atlantik beginnen, sind sie ausgewachsen.