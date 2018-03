Von Stefan Kern

Hockenheim. Ob der Chemieriese BASF oder der kleine Schlosserbetrieb John direkt vor Ort - die Unternehmen müssen aktiver werden, um gute Lehrlinge zu bekommen. Noch vor wenigen Jahren gab es viel mehr Schulabgänger als Ausbildungsplätze, inzwischen ist fast schon das Gegenteil der Fall. Und im Zuge des demografischen Wandels wird sich diese Entwicklung noch verschärfen.

Wobei es von Beruf zu Beruf große Unterschiede gibt, wie auch beim 14. Hockenheimer Ausbildungstag in der Stadthalle deutlich wurde. Die BASF müsse sich zwar durchaus strecken, sagte Jaqueline Kloster am Stand des Konzerns, kann derzeit jedoch alle Ausbildungsplätze besetzen. Die Schlosserei John hat dagegen größere Schwierigkeiten. "Leider will keiner mehr im Dreck spielen", sagte der Schlossermeister Sebastian Nirmeyer.

Für viele Bewerber scheine das Büro mit Computer erstrebenswerter zu sein. "Bedauerlich, denn sie alle erfahren nicht, wie erfüllend dieser Beruf sein kann", so Nirmeyer. Annika Komendzinki von der IHK Rhein-Neckar nannte eine weitere Ursache: Gesellschaftliches Ansehen mache sich zunehmend an Abitur, Studium und den damit verbundenen Berufen fest.

Davon abgesehen falle es schwer, angesichts von mehr als 350 Ausbildungsberufen die Orientierung zu behalten. Und gerade deshalb kämen Messen wie jetzt in Hockenheim eine immer größer werdende Bedeutung zu, sagte Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg. Hier werden den Schülern an der Schwelle zur Berufswelt viele wichtige Informationen an die Hand gereicht.

41 Aussteller präsentierten in der Stadthalle knapp 1000 jungen Leute 50 verschiedene Ausbildungsberufe und Weiterbildungsmöglichkeiten. Jakob-Lichtenberg fiel in diesem Zusammenhang ein Zitat des griechischen Philosophs Aristophanes (450-385 v. Chr) ein: "Menschen bilden bedeutet nicht, ein Gefäß zu füllen, sondern ein Feuer zu entfachen."

Und dieses Feuer schien bei einem großen Teil der Schüler bereits zu brennen. Viele hatten jedenfalls schon genau Vorstellungen, wohin sie ihr Weg führen soll. Cedrik (15) möchte Rettungssanitäter werden und sein Kumpel Gordon (16) Koch. Die 15-jährige Jessica will Ärztin werden, die 16-jährige Alexandra sich zur Bankkauffrau ausbilden lassen. Giulia, ebenfalls 16, hat den medizinischen Bereich für sich ausgedeutet.

Andererseits ist den Jugendlichen durchaus klar, dass nicht immer alles so wie geplant läuft. "Alternativen sind immer gut", sagte der 18-jährige Tobias. Lisa Gay, gerade im zweiten Ausbildungsjahr als Hotelfachfrau, begann zunächst eine Lehre zur Erzieherin. Das war dann aber nicht so wirklich "ihr Ding", weshalb sie sich neu orientierte.

Eine der besten Entscheidungen ihres Lebens, wie Lisa Gay mit einem Lächeln schwärmte.