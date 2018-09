Ludwigshafen. (dpa-lrs) Diese schwangere Frau wusste sich zu helfen - und zwar resolut. Die Polizei erwies sich obendrein als Freund und Helfer: Eine hochschwangere Frau ist in Ludwigshafen auf einem Parkplatz nicht mehr in ihr Auto gekommen und hat kurzerhand die Polizei um Hilfe gebeten. Die 27-Jährige stellte ihr Auto ab, später parkte ein zweites Fahrzeug dicht daneben, wie die Beamten am Dienstag mitteilten.

Wegen ihres Babybauches konnte die Frau deshalb am Montag nicht mehr in ihr Auto einsteigen. Ein zu Hilfe gerufener Polizist passte jedoch durch die Lücke: Er setzte das Auto der werdenden Mutter um, sodass diese schließlich ihre Fahrt fortsetzen konnte.