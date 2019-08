Worms. (dpa) Eine fehlerhaft errichtete Schalung für eine Betondecke war Ursache eines Baustellenunglücks in Worms, bei dem drei Arbeiter schwer verletzt wurden. Die Stützen und Holzträger der Schalung seien nicht fachgerecht eingebaut worden, sagte ein Sprecher der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd am Dienstag. Es sei noch unklar, ob die Werkstatthalle insgesamt einsturzgefährdet sei. Der Baustopp bleibe so lange bestehen, bis die Anforderungen der SGD zu Arbeitsschutz und Bauaufsicht erfüllt seien.

Die Bauarbeiter wurden nach dem Unglück am Montag mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus gebracht. Die Baukonstruktion brach nach Polizeiangaben zusammen, als die Arbeiter Flüssigbeton in die Schalung gossen. Der genaue Sachschaden war nach Angaben der Polizei zunächst unklar, der Materialschaden wurde auf 15.000 Euro geschätzt.

Update: Dienstag, 20. August 2019, 18 Uhr

18. August 2019

Worms. (dpa) Bei Betonarbeiten in einer Werkstatthalle in Worms sind am Montag drei Arbeiter schwer verletzt worden. In einer Werkstatthalle habe eine Betondecke eingezogen werden sollen, dabei sei die Unterkonstruktion zusammengekracht, berichtete ein Polizeisprecher in Worms.

Die drei Arbeiter erlitten Knochenbrüche. Zwei von ihnen wurden in Krankenhäuser nach Worms gebracht, der dritte wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Ludwigshafen geflogen. Warum die Unterkonstruktion zusammenkrachte, war zunächst unklar.