Wiesloch/Nußloch. (pol/mare) Eine haarige Angelegenheit: In Wiesloch und Nußloch sind Einbrecher unterwegs, die es offenbar gezielt auf Friseurläden abgesehen haben. Das teilt die Polizei mit.

In der Zeit zwischen Samstag und Dienstag sind Unbekannte in einen Friseursalon in Wiesloch eingebrochen. Die Einbrecher drangen auf unbekannte Art und Weise in die Räume des Salons in der Hauptstraße ein und stahlen aus der Ladenkasse das Wechselgeld. Außerdem ließen sie aus dem angrenzenden Aufenthaltsraum ein Tablet mitgehen. Die Höhe des Schadens lässt sich noch nicht beziffern.

In der Nacht auf Dienstag suchten Einbrecher einen weiteren Friseurladen in Nußloch heim. Sie versuchten vergeblich, die Hintertür zu den Geschäftsräumen in der Sinsheimer Straße aufzuhebeln. Sie mussten aber ohne Beute wieder von dannen ziehen.

Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen auch hier noch keine näheren Informationen vor. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen sowie weiteren Einbrüchen in Wiesloch, Nußloch und Leimen besteht, wird derzeit geprüft.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sie mit dem Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/57090, zu teilen.