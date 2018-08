Wald-Michelbach. (pol/mare) Drei Menschen wurden nach einem Frontalzusammenstoß am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße L312, zwischen der Kreidacher Höhe und Wald-Michelbach schwer verletzt. Das berichtet die Polizei.

Es waren zwei Rettungshubschrauber sowie zwei Rettungswagen im Einsatz. Der Unfallabschnitt wurde für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme voll gesperrt, wodurch es zu größeren Verkehrsbehinderungen kam.

In einer Rechtskurve war die 27 Jahre alte VW Golf-Fahrerin gegen 17.20 Uhr auf dem Heimweg nach Wald-Michelbach nach links von der kurvenreichen Fahrbahn abgekommen und frontal gegen den entgegenkommenden Mercedes gestoßen. Der 27-jährige Fahrer aus Erbach, die Golf-Fahrerin sowie ihre 22 Jahre alte Mitfahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt in die nächsten Krankenhäuser gebracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei in Wald-Michelbach sucht für die weitere Bearbeitung noch Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können. Hinweise an Telefon 06207/94050.