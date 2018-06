Wald-Michelbach. (pol/mare) Am Samstagnachmittag gegen 16.26 Uhr war ein 35-jähriger Audi-Fahrer aus Stuttgart auf der Landesstraße L3120 aus Richtung Weiher kommend in Richtung Kreidach unterwegs. Es sollte seine letzte Reise sein, wie die Polizei mitteilt.

Denn kurz vor der Ortseinfahrt Kreidach kam er vermutlich infolge überhöhter und nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Kontakt mit der Schutzplanke hob der Pkw von der Fahrbahn ab und flog rund 50 bis 60 Meter weit gegen einen Baum.

Hierbei zerbrach der graue Audi R8 in zwei Teile. Durch den Aufprall wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Kurz vor dem Unfall soll der 35-jährige noch auf regennasser Fahrbahn einen anderen Pkw im Überholverbot überholt haben. An der Unfallstelle selbst gilt eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Am Unfallort waren rund 50 Feuerwehrleute der Feuerwehren Wald-Michelbach, Gadern, Kreidach, Weiher und Mörlenbach sowie ein Krankenwagen, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber sowie die Einsatzleitung für den Rettungsdienst. Streifen der Polizeistationen Wald-Michelbach und Heppenheim waren mit mehreren Streifen an der Unfallstelle.

Der genannte Straßenabschnitt wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme für den Fahrzeugverkehr ab etwa 16.45 Uhr gesperrt. Die Sperrung wurde gegen 19.25 Uhr aufgehoben.