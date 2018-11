Viernheim. (pol/mare) Die Zivilfahnder hatten einen guten Riecher: Am OEG Bahnhof beobachteten die Beamten einen Drogenhandel - aus dem Auto heraus. Die Dealer wurden geschnappt, wie die Polizei mitteilt.

Am Donnerstagabend war den Beamten ein Mercedes aufgefallen und wurde kontrolliert. Die Insassen: ein 19-jähriger Fahrer, eine 24 Jahre alte Frau und ein 28-Jähriger aus Weinheim. Und tatsächlich: Die Beamten fanden neben Marihuana und Haschisch auch eine Schreckschusswaffe, mehrere Masken sowie eine Axt gefunden. Zudem hatte der 19-Jährige keinen Führerschein.

Noch am Abend durchsuchten die Fahnder zusätzlich die Wohnung der 24-Jährigen und zwei andere Wohnungen in Viernheim, die dem Mercedes-Fahrer gelegentlich als Unterschlupf dienten. In den Wohnungen und bei dem 28-Jährigen wurden zusätzlich Drogen gefunden und sichergestellt.

Wegen des Drogenbesitzes müssen sich jetzt alle Drei strafrechtlich verantworten. Zusätzlich wurde gegen den 19-Jährigen Anzeige wegen des fehlenden Führerscheins erstattet. Inwieweit die Kontrollierten mit anderen Straftaten in Verbindung zu setzen sind, wird aktuell überprüft. Die Ermittlungen dauern an.