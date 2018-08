Viernheim. (pol/mare) Nach mehreren Bränden an einem Müllunterstand eines Discounters in der Heidelberger Straße hat die Polizei einen 36 Jahre alten Mann aus Viernheim am Donnerstagabend in Mannheim festgenommen. Das teilen Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Der 36-jährige Feuerteufel gestand, seit dem 10. Mai den Müll vorsätzlich angezündet zu haben. Der durch den Brand entstandene Schaden ist gering. Durch das Feuer ist neben dem verbrannten Müll auch die Mülltonne und der Unterstand beschädigt worden.

Insgesamt zehn Mal musste die Freiwillige Feuerwehr Viernheim ausrücken, um die Brände, zuletzt am vorigen Donnerstag, zu löschen. Durch die schnellen Einsätze konnte ein größerer Schaden verhindert werden.