Viernheim. (pol/mün) Eine 62 Jahre alte Mitarbeiterin einer Bäckerei in Viernheim wurde am Freitagfrüh ausgeraubt. Gegen 7 Uhr betrat der Täter den Laden in der Rathausstraße und bedrohte die Frau mit einem Messer.

Er erbeutete mehrere Hundert Euro und konnte unerkannt fliehen. Auch die Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Der Täter soll dunkle Kleidung getragen und dunkle Haare haben, sei 1,80 Meter groß und wird auf etwa 26 Jahre geschätzt.

Zeugen könne sich bei der Kriminalpolizei (K 10) in Heppenheim unter der Rudnummer 06252/7060 melden.