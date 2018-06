Hockenheim. (pol/rl) Viel zu tief ins Glas geschaut, hatte am Dienstag ein 32-jähriger Autofahrer. Der Honda-Fahrer war seinem gegen 14.55 Uhr auf der Landesstraße L723 von Reilingen in Richtung Hockenheim unterwegs. Etwa 200 Meter vor der Abfahrt zum "Südring" musste ein Ford wegen stockendem Verkehr abbremsen, was der Honda-Fahrer zu spät sah und auffuhr. Der 32-Jährige verlor beim Aufprall die Kontrolle über seinen Honda, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Honda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Aufprall in die Leitplanke wurden fünf Schutzplanken und ein Leitpfosten beschädigt.

Bei der Unfallaufnahme musste der 32-Jährige einen Alkoholtest machen: Der ergab einen Wert von mehr als 2,8 Promille. Der 32-Jährige musste zur Blutentnahme aufs Polizeirevier und dort seinen Führerschein abgeben. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf mehrere Tausend Euro.