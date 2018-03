Hockenheim. (pol/mare) Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist am Montagabend in Hockenheim bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Und das war geschehen: Ein 36-jähriger Mann war kurz vor 20 Uhr mit seinem BMW in der Unteren Hauptstraße in Richtung Obere Hauptstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Heidelberger Straße übersah er den 17-Jährigen, der ihm mit seinem Motorrad entgegenkam, und stieß mit ihm zusammen.

Der junge Mann blieb nach der Kollision auf dem Dach des BMW liegen und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde nach Erstversorgung durch Rettungskräfte mit Prellungen und Verdacht auf Beinfraktur in eine Klinik eingeliefert.

Das Kraftrad musste abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Im Anschluss an die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn durch die Feuerwehr Hockenheim gereinigt. Es ergaben sich vorübergehend geringfügige Verkehrsbeeinträchtigungen.