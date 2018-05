Plankstadt. (pol/rl) Am Freitagabend war ein 54-jähriger Audi-A3-Fahrer auf der Oftersheimer Landstraße in Richtung Plankstadt unterwegs. An der Einmündung zur Anschlussstelle der Bundesstraße 535 kollidierte der Audi mit einem abbiegenden Auto, dass von der B 535 auf die Oftersheimer Landstraße auffahren wollte. Laut Polizeibericht hatte der Audi-Fahrer die rote Ampel an der Einmündung missachtet.

Die 48-jährige Fahrerin aus Freiburg des anderen Wagens wurde leicht verletzt. Das Kind auf dem Beifahrersitz war mit einer entsprechenden Rückhalte-Einrichtung gesichert und blieb unverletzt, kam aber vorsorglich zur Untersuchung mit der Frau zusammen ins Krankenhaus.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand rund 5000 Euro Sachschaden. Während der Unfallaufnahme regelten Polizisten den Verkehr vor Ort.