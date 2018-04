Heidelberg/Rhein-Neckar. (pol/mare) Auf den Straßen in Heidelberg und Umgebung war auch über die Osterfeiertage einiges los. Die Polizei musste zahlreiche Unfälle aufnehmen.

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend im Heidelberger Stadtteil Rohrbach-Süd wurde eine schwangere Frau leicht verletzt. Ein 75-jähriger Mann war kurz nach 22 Uhr mit seinem Audi A6 auf der Landesstraße L600 von Lingental in Richtung Heidelberg unterwegs. An der Kreuzung zur Karlsruher Straße missachtet er beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines entgegenkommenden 48-jährigen Opel-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Dabei zog sich die schwangere Mitfahrerin im Opel leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf fast 30.000 Euro geschätzt.

Einen Schwerverletzten und erheblichen Sachschaden hat ein Verkehrsunfalls am Sonntagmorgen auf der L532 bei Langenzell gefordert. Eine 69-jährige Frau war gegen 7.25 Uhr mit ihrem Opel-Astra auf der Langenzeller Straße (K4200) von Dilsberg in Richtung L532 unterwegs. An der Einmündung zur L532 nahm sie einem 56-jährigen Smart-Fahrer, der in Richtung Wiesenbach fuhr, die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Der 56-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeugen mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Alkoholeinfluss war am Samstagnachmittag in Nußloch im Spiel. Eine 74-jährige Frau missachtete demnach gegen 15.45 Uhr beim Linksabbiegen aus der Straße "Im Weingarten" auf die L594 die Vorfahrt eines 39-jährigen Motorradfahrers aus Rumänien, der in Richtung Nußloch unterwegs war. Beim Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Sein Kraftrad kam am Pfosten eines Hinweisschildes zum Liegen. Eine medizinische Versorgung lehnte der 39-jährige zunächst ab. Nach ersten Erkenntnissen war der 39-Jährige mit nicht angepasster Geschwindigkeit über eine Kuppe in Richtung der Unfallstelle gefahren gekommen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Motorradfahrers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der Gesundheitszustand des Mannes verschlechterte sich aber immer mehr, weshalb erneut der Rettungsdienst verständigt und der 39-Jährige schließlich in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Gegen ihn wird wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Zusätzlich muss er mit einem Bußgeld wegen nicht angepasster Geschwindigkeit rechnen. Die Frau sieht einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und einem Bußgeld wegen Vorfahrtsverletzung entgegen.

Einen Verkehrsunfall verursachte am Freitagnachmittag ein Autofahrer in Neckargemünd und flüchtete anschließend. Der Unbekannte war gegen 14.50 Uhr auf der Ziegelhäuser Straße in Richtung Heidelberg unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang setzte er unachtsam zum Überholen an, obwohl er seinerseits gerade von einem Motorradfahrer überholt wurde. Der Motorradfahrer musste stark abbremsen und nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei berührte er einen entgegenkommenden Radfahrer. Dieser kam nicht zu Fall. Ein nachfolgender Radfahrer stürzte jedoch beim Ausweichen und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Der zum Überholen ansetzende Autofahrer fuhr ohne anzuhalten einfach weiter. Von diesem ist lediglich bekannt, dass es sich um einen silbernen Mercedes gehandelt haben soll. Zum Fahrer des Fahrzeugs liegen keine weiteren Informationen vor. Zeugen des Unfalls melden sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Telefon 06223/92540.

In der Nacht zum Ostermontag kam es gegen 0.35 Uhr in Lampertheim an der Kreuzung Bürstädter Straße/Hagenstraße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Eine 18-jährige Fahrerin fuhr mit ihrem Renault auf der Hagenstraße in östliche Richtung. An der Kreuzung zur Bürstädter Straße war die Ampelanlage zu dieser Zeit außer Betrieb. Die Fahrerin missachtete ein Stoppschild und stieß seitlich mit einem auf der Bürstädter Straße fahrenden Daewoo eines 18-jährigen zusammen. Nach dem Crash wurde der Renault noch gegen einen Ampelmast geschleudert. Bei dem Unfall wurden die drei Insassinnen des Renault und die beiden Insassen des Daewoo verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. An beiden Autos entstand Totalschaden. Der Ampelmast wurde stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund28.000 Euro geschätzt.