Rhein-Neckar. (pol/mare) Zwei verletzte Senioren hat es jüngst bei Unfällen in der Rhein-Neckar-Region gegeben. Ein Überblick über den Polizeibericht.

Leimen: Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Leimen zog sich eine 65-jährige Rollerfahrerin schwere Verletzungen zu. Die Frau war gegen 12.30 Uhr mit ihrem Motorroller auf der Straße "Am Fuchsberg" in Richtung Nußlocher Straße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Straße "Im Lebküchel" stieß sie gegen den Randstein und verlor in der Folge die Kontrolle über ihr Kraftrad und stürzte auf die Fahrbahn.

Dabei zog sie sich Knochenbrüche am Fuß sowie Schürfwunden zu. Zur medizinischen Versorgung wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurde. Es entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.

Weinheim: In Weinheim wurde ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer verletzt. Ein 26-jähriger Mann war mit seinem VW-Transporter in der Bachwiesenstraße in Richtung Bundesstraße B3 unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Etzwiesenstraße übersah er den in gleicher Richtung fahrenden Pedelec-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 73-Jährige stürzte und zog sich eine Platzwunde am Kopf sowie mehrere Schürfwunden zu.

Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er vorsorglich zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde. Am VW entstand geringfügiger Sachschaden. Gegen den Fahrer des Transporters wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Heidelberg: Am Mittwochnachmittag kam es im Römerkreis zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Kurz vor 18 Uhr fuhren ein 53-jähriger Mann mit seinem VW mit Anhänger und ein 23-Jähriger mit seinem Opel auf dem Römerkreis.

Im Kurvenbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Da beide Unfallbeteiligte jeweils unterschiedliche Schilderungen des Unfallablaufs abgaben, benötigt die Polizei dringend Zeugen. Telefon: 06221/991700.

Mannheim: In der Zeit von Dienstagmittag bis Donnerstagmorgen wurde vermutlich in der Donnersbergstraße ein Mazda erheblich beschädigt. Ein Unbekannter hatte den Mazda beim Vorbeifahren gerammt und sich dann aus dem Staub gemacht, obwohl die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt worden war. Der Unfallort ist bislang nicht eindeutig auszumachen, da der Mazda-Fahrer zuvor auf einem Parkplatz in der Luitpoldstraße in Edenkoben parkte.

Aufgrund des Schadens gehen die Ermittler jedoch davon aus, dass sich der Unfall in der Donnersbergstraße ereignet haben muss. Der Autobesitzer hat nun einen Schaden in Höhe von rund 4000 Euro zu regeln. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Telefon 0621/833970 zu melden.