Rhein-Neckar. (pol/mare) In der ganzen Region kam es rund ums Wochenende zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Ein Überblick über den Polizeireport.

Heidelberg: Am Freitag fuhr ein 55-jähriger BMW-Fahrer auf der Speyerer Straße aus Richtung Heidelberg kommend und fiel bereits vor dem Unfall durch mehrere Überholmanöver, dichtes Auffahren und überhöhte Geschwindigkeit auf. Beim Versuch, einen Opel rechts zu überholen, touchierte der BMW in Höhe des Diebswegs das Heck eines Opel. Hierdurch verlor die 21-jährige Fahrerin die Kontrolle, drehte sich mehrfach und kollidierte schließlich mit der Leitplanke.

Im weiteren Verlauf stieß der Verursacher mit einem anderen BMW zusammen und beschädigte diesen ebenfalls. Nach dem Unfallgeschehen flüchtete er zunächst, meldete sich am nächsten Tag aber bei einer Polizeidienststelle.

Die Opel-Fahrerin sowie eine im Fahrzeug befindliche Beifahrerin wurden leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 19.000 Euro. Zeugentelefon: 06221/34180.

Heidelberg: Ein 58-jähriger BMW-Fahrer fuhr am Freitag gegen 14 Uhr auf der Bergheimer Straße in Richtung Bismarckplatz. In Höhe der Fehrentzstraße wendet er über die parallel verlaufenden Straßenbahnschienen hinweg.

Da er hierbei eine in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn nicht bemerkte, kam es zu Zusammenstoß. Hierdurch entstand am nicht mehr fahrbereiten BMW Totalschaden in Höhe von 70.000 Euro, die Beschädigungen der Straßenbahn werden auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Niemand wurde verletzt. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr in beide Richtungen gesperrt.

Mannheim: Am Freitag fuhren zwei Pkw gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße B38a in Fahrtrichtung Neckarau. An einer roten Ampel musste der vorausfahrende Fiat halten, was der dahinter befindliche 48-jährige Fahrer eines Iveco zu spät bemerkte.

Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der Fiat in den Kreuzungsbereich der Einmündung zur Will-Sohl-Straße geschleudert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 19-jährige Fiat-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf 12.000 Euro beziffert.

Osterburken: Zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Samstag, 13 Uhr, fuhr ein unbekannter weißer Lkw auf der Rathausstraße in Schlierstadt. An der Einmündung zur Hauptstraße wendete er vermutlich sein Fahrzeug.

Hierbei touchierte der Lkw mit dem hinteren Bereich des Fahrzeugs mehrere Zaunelemente an der Einmündung. Dabei wurde der Zaun auf einer Länge von gut 15 Metern beschädigt und eine einbetonierte Bodenverankerung heraus gerissen. Der Sachschadenbeträgt etwa 2000 Euro.

Der Lkw setzte nach dem Unfall seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Beim Eintreffen der Polizei wirkte die Unfallstelle "aufgeräumt". Der beschädigte Zaun war aufgerollt und beiseite gelegt worden. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass der Lkw-Fahrer den Unfall bemerkte und danach mögliche Spuren an der Unfallstelle beseitigte. Zeugentelefon: 06281/9040.

Mühlhausen: Am Samstag beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Pkw, welcher auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellt war. Der Unfallzeitraum lag zwischen 10 und 10.15 Uhr. Der entstandene Sachschaden beträgt 5000 Euro. Zeugentelefon: 06222/57090.