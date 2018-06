Rhein-Neckar. (pol/mare) Der heißeste Tag des Jahres am Mittwoch hat sich wohl auch auf den Straßenverkehr ausgewirkt: In der Region ist es zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen, wie die Polizei mitteilt.

Ein Unfall mit mehreren Verletzten ereignete sich in Mannheim in der Wilhelm-Peters-Straße. Gegen 13.40 Uhr wollte die Fahrerin eines VW Golf vom Fahrbahnrand anfahren. Vermutlich übersah die 26-Jährige hierbei einen Richtung Leutweinstraße fahrenden Hyundai, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Dieser erwies sich als so heftig, dass sowohl die drei Insassen des Golf als auch die 30-jährige Lenkerin des Hyundai verletzt wurden.

Der Hyundai geriet in Schräglage und blieb auf dem Dach liegen. Alle Verletzten kamen nach medizinischer Erstversorgung vor Ort in Mannheimer Krankenhäuser. Über Art und Schwere der Verletzungen liegen derzeit keine Informationen vor.

Der VW Golf der Unfallverursacherin prallte in der Folge noch gegen einen geparkten BMW der 1er-Baureihe. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro. Der Hyundai wurde total beschädigt.

Beim Sturz von seinem motorisierten Zweirad verletzte sich ein 67-jähriger Mopedfahrer schwer. Der Mann war gegen 14.10 Uhr mit seinem Roller in der Schwabenstraße in Mannheim in Richtung Edingen-Neckarhausen unterwegs. In Höhe der Hausnummer 22 vor einem Blumenladen verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Herrschaft über seinen fahrbaren Untersatz und kam zu Fall. Beim Aufprall auf die Fahrbahn zog sich der Mannheimer schwere Verletzungen zu.

Mit Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch, eine Gehirnerschütterung sowie zahlreiche Prellungen und Schürfwunden kam er nach medizinischer Erstversorgung vor Ort in ein Mannheimer Krankenhaus.

Bei einem Unfall in Eppelheim wurde eine 13-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Ein unbekannter Autofahrer war gegen 20.40 Uhr mit seinem Renault Twingo in der Straße "Am Sportplatz" unterwegs. An der Einmündung zum Lerchenweg übersah er die 13-Jährige mit ihrem Fahrrad und stieß mit ihr zusammen.

Diese stürzte daraufhin und zog sich leichte Verletzungen am Knöchel und am Knie zu. Der Verursacher hielt kurz an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der Jugendlichen. Anschließend fuhr er einfach davon. Die 13-Jährige suchte, zusammen mit ihrer Mutter, kurz darauf zur Behandlung ein Krankenhaus auf.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Renault Twingo gehandelt haben.

Der Unfall soll nach Angaben der 13-Jährigen von einem älteren Mann beobachtet worden sein, der nahe der Unfallstelle gerade ein Plakat aufhängte. Er wird als Zeuge dringend benötigt. Dieser sowie weitere Zeugen melden sich beim Verkehrskommissariat Heidelberg, Telefon 0621/174-4140.

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist geflüchtet, nachdem er in der Magdeburger Straße in Mannheim-Vogelstang einen Auffahrunfall verursacht hatte. Der Unbekannte war gegen 19:20 Uhr mit seinem Hyundai in Richtung Mannheim-Käfertal unterwegs und fuhr in Höhe einer Tankstelle auf den VW eines 20-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der VW auf einen Audi geschoben, welcher wiederum mit dem herausfahrenden Audi A4 eines 36-Jährigen kollidierte.

Obwohl alle vier Fahrzeuge durch den Crash beschädigt wurden, setzte der Verursacher seine Fahrt einfach fort und flüchtete von der Unfallstelle. Es ist lediglich bekannt, dass er einen schwarzen Hyundai-Kleinwagen fuhr und dieser im Frontbereich beschädigt sein müsste. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die Geschädigten haben nun allerdings einen Schaden in Höhe von insgesamt 5000 Euro zu regeln. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 0621/71849-0.