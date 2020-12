Karlsruhe. (pol/kaf) Es ist eine ganz üble Masche: Schockanrufe im Zusammenhang mit Corona. Insgesamt vier solcher Telefonate wurden der Polizei am Mittwoch gemeldet. Wie die Beamten mitteilen, rief ein Unbekannter bei drei Frauen in Karlsruhe und Malsch an und gab sich als Arzt oder Mitarbeiter einer Klinik aus. Er teilte den Angerufenen mit, dass ein naher Angehöriger schwer an COVID-19 erkrankt sei und auf die Intensivstation verlegt wurde. Zur Behandlung wären mehrere Ampullen eines Medikamentes notwendig. Der Anrufer forderte die Frauen auf sofort 30.000 beziehungsweise 35.000 Euro für die Behandlung zur Verfügung zu stellen. Nachdem die Angerufenen misstrauisch wurden und nachfragten, beendete der Anrufer das Gespräch.