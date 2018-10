Hockenheim. (pol/rl) Von einem Exhibitionisten belästigt wurde eine 57-jährige Spaziergängerin am Mittwoch. Das teilte die Polizei mit. Gegen 11.45 Uhr war die Frau im Stegwiesenpark in der Eisenbahnstraße unterwegs. Auf einem Weg an der Seebühne kam ihr ein Mann entgegen. An seiner Hose war Reißverschluss geöffnet und sein Glied hing heraus. Laut Polizeibericht ging er an ihr vorbei.

Danach verständigte die 57-Jährige die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Der Mann soll zwischen 30 bis 40 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß gewesen sein. Er trug eine blaue Jeans und blaue Kapuzenjacke.

Sachdienliche Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der 0621/174-4444.