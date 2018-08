Speyer. (dpa-lrs) Der Anblick ungewöhnlich vieler nackter Männer auf einem Parkplatz hat in einem Naherholungsgebiet bei Speyer zu einem Polizeieinsatz geführt. Eine 23-jährige Frau, die auf dem Parkplatz in ihrem Auto mit ihrer Freundin übernachten wollte, hatte die unbekleidete Gruppe entdeckt und den Vorfall auf der Wache gemeldet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt.

Bei der Überprüfung durch eine Streife stellte sich heraus, dass es sich um Taucher gehandelt haben dürfte, die sich am Mittwochabend auf dem Parkplatz lediglich umgezogen hatten. Die Polizei beruhigte die 23-Jährige.

Allerdings suchte sich die Frau, die ursprünglich mit ihrer Freundin in einem Fahrzeug auf dem Parkplatz übernachten wollte, trotzdem einen anderen Standplatz.