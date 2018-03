Die Stadt Speyer sieht in dem Feuerwerk "Altpörtel in Flammen" ihre Hauptattraktion in der Vorweihnachtszeit. Foto: PR Video

Speyer. (dpa-lsw) Während eines Feuerwerks in Speyer ist eine 66-Jährige aus Baden-Württemberg am Kopf getroffen und leicht verletzt worden. Ein ausgeglühter Feuerwerkskörper verursachte eine Platzwunde, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Verletzte wurde am Donnerstagabend durch den Rettungsdienst erstversorgt und dann im Krankenhaus ambulant behandelt. Wie es zu dem Unglück kam, stand zunächst nicht fest. Ein Fehlverhalten der 66-Jährigen wurde ausgeschlossen.

Die Stadt Speyer sieht in dem Feuerwerk "Altpörtel in Flammen" ihre Hauptattraktion in der Vorweihnachtszeit, wie sie auf ihrer Homepage schreibt.