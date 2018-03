B39 bei Hockenheim. (dpa/lsw) Ein defekter Schwertransporter hat die Autobahnauffahrt Hockenheim/Schwetzingen auf die A6 Richtung Mannheim blockiert und für Verkehrsprobleme gesorgt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte, sei der Schwertransporter mit seinem Heck am frühen Dienstagmorgen in einen Graben gerutscht und ist deshalb nun fahruntüchtig.

Der Lastwagen hatte mehrere schwere Betonteile geladen. Ein Kranwagen wurde für die Bergung angefordert. Die Auffahrt in Richtung Mannheim war für Stunden blockiert. Auf der B39 in Richtung Schwetzingen kam es hierdurch zu mehreren Kilometern Stau.