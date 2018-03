Schwetzingen. (pol/RNZ) Einbrecher haben am Sonntagnachmittag versucht, in ein Reihenhaus in der Dr.-Valentin-Gaa-Straße einzubrechen. Allerdings sind die Täter gescheitert: Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher bei ihrem Versuch, die Terrassentür aufzubrechen, gestört wurden. Die Bewohner des Hauses waren rund drei Stunden unterwegs. Bei ihrer Heimkehr gegen 19 Uhr konnten sie nur Einbruchspuren an der Terrasse feststellen.

Im Innern des Hauses waren die Einbrecher nicht. Möglicherweise wurden sie sogar von der Heimkehr der Geschädigten überrascht. Der Schaden an der Terrassentür ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, das Polizeirevier Schwetzingen unter der 06202/2880 zu kontaktieren.