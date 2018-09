Schwetzingen. (pol/rl) Zeugen für einen versuchten Raubüberfall in Schwetzingen-Hirschacker am Donnerstagabend suchen derzeit die Ermittler des Dezernats für Raubdelikte des Kriminalkommissariats in Mannheim.

Gegen 19 Uhr stand ein 42-jähriger Wachmann vor seinem Werttransporters auf dem Parkplatz eines Baumarktes, als ihn eine Frau ansprach und um Erste-Hilfe-Material bat. Der Wachmann stieg in den Transporter, um das Material zu holen. Als er durch die seitliche Schiebetür wieder ausstieg, erhielt er einen heftigen Schlag in den Nacken und wurde kurz ohnmächtig.

Als er wieder zu sich kam, war der Innenraum des Transporters durchsucht worden. Jedoch hatten die Täter nichts gestohlen, da sich keine Wertgegenstände oder Bargeld mehr im Transporter befunden hatten.

Die Frau soll 1,60 Meter groß und 35 bis 40 Jahre alt sein. Sie sah südeuropäisch aus, hatte einen leichten Dialekt, schulterlanges gewelltes Haar, ist korpulent und trug dunkle vermutlich schwarze Kleidung. Der Wachmann erlitt leichte Verletzungen.

Die Kriminalpolizei bittet eventuelle Zeugen der Tat um telefonische Meldung unter 0621/174-4444.