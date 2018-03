Schwetzingen. (pol/van) Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen einen 21-Jährigen festgenommen, wie die Beamten mitteilen. Der Randalierer hatte zuvor fünf Fahrzeuge in der Mannheimer Straße beschädigt. Ein Zeuge hatte ihn dabei beobachtet, wie er die Außenspiegel der dort geparkten Autos abtrat. Er konnte kurze Zeit später in Tatortnähe festgenommen werden.

Über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann nach Angaben der Polizei derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Den 21-Jährigen erwartet nun einer Anzeige wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen.