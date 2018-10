Schwetzingen. (pol/van) In der Mannheimer Straße ist es am Dienstag, kurz nach 14 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 52-jährigen Dacia-Fahrerin und einem 19-jährigen Fahrradfahrer gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Die Autofahrerin war in Richtung Stadtmitte unterwegs und wollte kurz nach der Einmündung zur Friedrichsfelder Straße nach rechts auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Dabei kollidierte sie allerdings mit dem entgegenkommenden Fahrradfahrer, der den Radweg in Richtung Brühl befuhr.

Der junge Mann zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht. An seinem Zweirad sowie am Auto entstand Sachschaden, der derzeit noch nicht beziffert werden kann.