Schwetzingen. (pol/fro) Zu einer Kollision zweier Motorradfahrer kam es am Sonntag kurz vor 16 Uhr auf der B291 von der B39 kommend in Fahrtrichtung Schwetzingen. Dabei wurde ein Beteiligter verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, ließ ein 30-jähriger Honda-Fahrer aufgrund einer roten Ampel seine Maschine "ausrollen", um rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Ein folgendender 46-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Motorrad auf. Dabei stürzte der 30-Jährige mitsamt Honda und schlitterte über den Einmündungsbereich hinaus.

Mehrere Verkehrsteilnehmer eilten zur Hilfe, während der 46-Jährige wieder aufstieg und sich zunächst vom Unfallort entfernte.

Der Verletzte wurde an der Unfallstelle erstversorgt und zur weiteren ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Abend stellte sich der 46-Jährige beim Polizeirevier Schwetzingen.

Der aus Leimen stammende Mann konnte weder eine Fahrerlaubnis noch entsprechende Fahrzeugpapiere vorweisen, sodass die weiteren Überprüfungen derzeit noch andauern. Die Polizei beziffert den Unfallschaden auf mehrere Tausend Euro.