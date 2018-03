Schwetzingen. (pol/gun) In der Nacht auf Sonntag ist ein Unbekannter in den Fabrikationsraum und das angrenzende Bürogebäude einer Bäckerei in der Rheintalstraße eingebrochen und hat dort Geld und Wertgegenstände mitgehen lassen.

Die Polizei geht davon aus, dass der Täter zwischen 18 und 1.20 Uhr über den Zaun auf die Gebäuderückseite gelangte und dort eine Hintertür aufhebelte. Im Gebäude brach er auch die Tür zum Büro auf und durchsuchte Schränke und Schubladen.

Es wurden ein tragbarer Tresor mit einigen Hundert Euro, ein Laptop und eine Spiegelreflexkamera entwendet. Ein Angestellter hatte den Einbruch bemerkt und die Polizei verständigt. Diese umstellte daraufhin das Gebäude und durchsuchte es mit einer Streife der Diensthundeführerstaffel. Doch ohne Erfolg - der Einbrecher hatte den Tatort bereits durch den Hintereingang wieder verlassen.

Die Polizei Schwetzingen bittet nun um Mithilfe: Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06202/2880 zu melden.