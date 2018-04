Schwetzingen. (pol/mare) Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag in eine Bäckereifiliale in der Carl-Theodor-Straße eingebrochen. Dabei machten sie fette Beute, wie die Polizei mitteilt.

Die Diebe hebelten einen an der Wand der Personaltoilette angebrachten Tresor heraus und stahlen diesen. Ob und in welcher Höhe sich Bargeld darin befand, ist aktuell noch nicht bekannt und auch Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Als Tatzeit kommt Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr bis Freitagmorgen gegen 6.20 Uhr in Betracht. Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/2880, zu melden.