Schwetzingen. (pol/mare) Zwei junge Männer im Alter von 18 und 27 Jahren wurden am Freitag nach einem Einbruch in ein Schmuckatelier in der Mannheimer Straße festgenommen. Das teilt die Polizei mit.

Ein Zeuge hatte gegen 3.45 Uhr klirrende Geräusche vernommen, anschließend zwei Männer in Richtung Heidelberger Straße davon rennen sehen und sofort die Polizei gerufen. Vor Ort sahen die Beamten ein großes Loch in der Scheibe der Schmuckauslage. Im Rahmen der Fahndung wurden die beiden Männer kurz nach 4 Uhr in der Mühlenstraße festgenommen.

Beide waren betrunken - bei dem 27-Jährigen ergab ein Test 1,9 Promille, bei dem 18-Jährigen über 0,6 Promille. Zudem war der 27-Jährige am rechten Unterarm verletzt.

Die Personaldaten des Duos wurden auf dem Revier aufgenommen. Ob etwas aus der Auslage gestohlen wurde, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen.