Schwetzingen. (pol/mün) Als die Polizei am späten Sonntagabend einem Radfahrer folgte, machte der sich besonders verdächtig. Der 35-Jährige warf einen silberfarbenen Gegenstand in der Mannheimer Straße in Richtung eines Gullydeckels.

Bei der Kontrolle des Mannes schauten die Polizisten dann genauer hin und entdeckten einen 30 Gramm schweren Haschischbrocken in Alufolie eingewickelt.

Bei der Durchsuchung des Rucksacks des 35-Jährigen wurde auch eine Feinwaage aufgefunden. Bei einer Wohnungsdurchsuchung stellten die Polizeibeamten dann noch kleinere Mengen an Haschisch und Gegenstände sicher, die den Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln erhärteten.

Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.