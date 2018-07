Schwetzingen. (pol/jeu) Einen Fahrraddiebstahl am Schwetzinger Bahnhof konnte aufmerksame Zeugen in der Nacht zum Mittwoch verhindern. Die Zeugen hatten gegen 0.10 Uhr beobachtet wie zwei Männer das Schloss eines Fahrrads aufbrachen und anschließend mit dem Rad in Richtung Bahngleise gingen.

Die sofort alarmierte Polizei überprüfte einen 20- und einen 30-jährigen Verdächtigen nahe des Tatorts. Das gestohlene Rad wurde von der Polizei sichergestellt. Die beiden Männer hatten 0,92 beziehungsweise 1,42 Promille Alkohol im Blut. Die Täter müssen nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen.