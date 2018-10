Schwetzingen. (pol/fro) Wegen einer Schlägerei wurden in der Nacht zum Sonntag Beamte des Polizeireviers Schwetzingen in die Nadlerstraße gerufen. Dort waren gegen 2.30 Uhr zwei Männer in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Als die Polizei auf den Plan trat, ging einer der Streithähne, ein 25-jähriger Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis, auf einen der Uniformierten los, der hierbei leicht verletzt wurde.

Nur mit Hilfe seines Streifenpartners und einer weiteren Funkstreifenbesatzung sei es gelungen, den Mann zu überwältigen. Er wurde anschließend zur Wache gebracht. Auf dem Weg zur Polizeistation habe er die Ordnungshüter ununterbrochen beleidigt.

Gegen den mit mehr als zwei Promille erheblich alkoholisierten Mann wird nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Beleidigung ermittelt. Seinen Rausch musste er in der Arrestzelle des Schwetzinger Reviers ausschlafen.